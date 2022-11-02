Захарова назвала посягательством на суверенную собственность заморозку российских активов на Западе

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2 ноября 2022, 15:07 Источник: RuTube

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 2 ноября, заявила, что Москва прорабатывает ответные меры на заморозку на Западе российских резервов.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия воспринимает действия Запада как посягательство на суверенную собственность.

Дипломат уточнила, что использование средств РФ без согласия властей страны будет считаться бесцеремонным воровством, приведет к адекватной реакции, а также отразится на устойчивости мировой финансовой системы.