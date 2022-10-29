Еврокомиссар Рейндерс: «€300 млрд оставить ЕС в качестве гарантии, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины»

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29 октября 2022, 14:54 Источник: РИА Новости

Европейская Комиссия может разморозить российские активы в размере 300 миллиардов евро при условии, что Россия будет участвовать в восстановлении Украины. Но их необходимо удерживать как гарантию до начала этого процесса. Об этом заявил европейский комиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс медиагруппе Funke.



Еврокомиссар допускает создание фонда по восстановлению Украины.

«На мой взгляд это как минимум возможно, что эти 300 миллиардов евро можно оставить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины», — заявил Дидье Рейндерс.



При этом он обращает внимание на то, что 300 миллиардов евро для восстановления Украины будет недостаточно.

Дидье Рейндерс также сказал, что в рамках введенных антироссийских санкций в странах ЕС заморожено имущество 90 россиян на сумму свыше 17 миллиардов евро.



«На данный момент заморожены активы 90 человек, свыше 17 в семи странах-членах ЕС, включая 2,2 миллиарда евро в Германии», - добавил он.



Ранее Еврокомиссиия представила пакет предложений о возможной конфискации замороженных российских активов, при создании соответствующей законодательной базы директива может быть принята в октябре.















