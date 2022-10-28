Экономист Ракша: «Россия постепенно переходит к плановой экономике»

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 октября 2022, 17:03 Антон Николаев

Денис Ракша считает, что сейчас государство имитирует рыночную экономику. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Мобилизационная экономика, к которой мы сейчас начали переходить, это и есть плановая экономика. Нам не говорят, что мы переходим к мобилизационной экономике, но мы идем к ней. Она и есть плановая! Дело в том, что государство до сих пор пыталось делать вид, что оно использует рыночные механизмы для регулирования экономики. Мы находимся в самом начале пути к переходу к командно-административной экономике, так как экономика - инерционный механизм, который перестраивается годами, кварталами. Если мы затеяли сейчас переход к новой системе, то государство ожидает, что в этой новой системе мы будем жить очень долго. Через какое-то время мы потихоньку обнаружим, что мы живем в плановой экономике, про которую написали уважаемые профессора».

Денис Ракша также отметил, что реприватизация в стране невозможна. По мнению эксперта, ее некому делать. Он подчеркнул, что вряд ли владельцы крупных предприятий пойдут на это.

Напомним, что профессора МГУ придумали, как улучшить экономическую ситуацию в России. Они предложили провести реприватизацию, то есть вернуть в государственную собственность имущество, отданное в частные руки в 1990-х годах.