Депутат Рады Железняк заявил, что с 24 февраля в бюджет Украины поступило более двадцати миллиардов долларов

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27 октября 2022, 11:30 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утром в четверг, 27 октября, заявил, что с 24 февраля в бюджет Украины поступило 752,3 миллиарда гривен, что составляет около 20,4 миллиарда долларов.

Ярослав Железняк отметил, что вышеуказанная сумма на 10% больше, чем все поступления от налогов и сборов, в два раза больше, чем профинансировал бюджет Национальный банк Украины, а также 4,5 раза больше, чем было привлечено средств через военные облигации.

Отметим, что советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко ранее заявил, что дефицит бюджета страны к концу текущего года ожидается на уровне пятидесяти миллиардов долларов.