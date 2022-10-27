Кулеба заявил, что Киев обеспокоен заявлениями республиканцев о возможном сокращении помощи Украине

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27 октября 2022, 07:05 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Kay Nietfeld/globallook.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен планами республиканцев сократить помощь украинской стороне в случае своей победы на выборах в палату представителей США в декабре.

Дмитрий Кулеба в рамках разговора с представителями СМИ подчеркнул, что на Украине обеспокоены вышеуказанными заявлениями. По словам дипломата, в Киеве считают их несправедливыми.

Глава украинского МИД выразил уверенность в том, что ситуацию удастся исправить, вследствие чего помощь стране сокращена не будет.