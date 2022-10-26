Минпромторг РФ: новые правила торговли будут сформулированы для ушедших брендов, если они вернутся в страну

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26 октября 2022, 11:55

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Российским властям предстоит сформулировать новые правила работы для иностранных брендов, когда они вернутся на рынок РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никиту Кузнецова.



По его словам, Россия предоставляла иностранным брендам все возможности для торговли, чтобы они вошли в «неконкурентное поле». Несмотря на это, некоторые из них приняли решение уйти из страны, однако спустя время вернулись.

Необходимо «сформулировать новые правила», на которых будут существовать зарубежные компании. Так, сервис Booking.com уже был оштрафован за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ.



Ранее сообщалось, что за Красовского вновь заступились.