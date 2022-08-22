Польша оказала помощь Украине на сумму 3,7 миллиарда долларов

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22 августа 2022, 12:06 Источник: ТАСС

флаг Польши, https://unsplash.com/photos/IJ1gyk5btEM

Руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик заявил, что власти Польши и общество страны оказали Украине помощь на общую сумму более 17 миллиардов злотых (3,7 миллиарда долларов).

Михаил Дворчик подчеркнул, что общество Польши внесло большой вклад в дело поддержки Киева. По его словам, помощь со стороны отдельных польских граждан достигает 10 миллиардов злотых (2,2 миллиарда долларов).

Большая часть переданной Украине со стороны официальной Варшавы суммы является военной поддержкой. Речь идет о 7 миллиардов злотых (1,5 миллиарда долларов).