Издание Yeni Şafak сообщает, что потребители в Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц

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22 августа 2022, 10:05 Источник: РИА "Новости"

Анкара, https://unsplash.com/photos/qGnl7PFtd8Q

Издание Yeni Şafak утром в понедельник, 22 августа, выпустило материал, в котором говорится, что самый дешевый газ среди европейских столиц в настоящий момент получают потребители турецкой Анкары.

В статье говорится, что из-за энергетического кризиса счета за природный газ потребителей во всем мире резко увеличились. Европейцы в рамках подготовки к зимнему периоду ведут сейчас активную борьбу с растущими ценами.

Подчеркивается, что среди европейских столиц наиболее дешевый газ сейчас в Анкаре – 4,68 лиры (0,25 доллара) за один кубометр.