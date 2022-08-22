Издание Yeni Şafak сообщает, что потребители в Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц

Издание Yeni Şafak утром в понедельник, 22 августа, выпустило материал, в котором говорится, что самый дешевый газ среди европейских столиц в настоящий момент получают потребители турецкой Анкары.
В статье говорится, что из-за энергетического кризиса счета за природный газ потребителей во всем мире резко увеличились. Европейцы в рамках подготовки к зимнему периоду ведут сейчас активную борьбу с растущими ценами.
Подчеркивается, что среди европейских столиц наиболее дешевый газ сейчас в Анкаре – 4,68 лиры (0,25 доллара) за один кубометр.