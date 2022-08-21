Жители Великобритании, узнав новые расценки на коммуналку без российского газа, говорят, что счета растут ежедневно

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21 августа 2022, 20:32 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Жители Великобритании пугаются новых счетов за коммунальные услуги. Читатели британской газеты Daily Mail пишут, что в связи с сокращением поставок российского газа счета будут расти ежемесячно.

Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione ранее сообщила, что счета за электроэнергию в Великобритании могут взлететь в апреле до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей), что в пять раз больше, чем средний чек британской семьи за ЖКУ в марте 2022 года.

Пользователь с ником удивился Cockney Staffs констатирует: «Счета растут каждый день». Jim назвал «безумием» цену, которую британцы платят за зеленое безумие. «Так как же люди смогут позволить себе заряжать эти дурацкие электромобили, которые нужны правительству?» —спрашивает news_reader.

А adeline patty предлагает: «Национализируйте энергетику, водоснабжение, транспорт. В цивилизованной стране эти услуги считаются базовыми правами человека, а не дорогостоящими привилегиями».

Englishman66 напомнил, что в Соединенном королевстве есть ресурсы и призвал: «Откройте угольные шахты и начните копать!».

WhosLaughing-54 подумал о пенсионерах: «Это может быть пятая часть средней зарплаты, но для тех, кто получает государственную пенсию, это две трети дохода. … Пожилые не смогут позволить себе готовить и отапливать дома с таким подорожанием».

Европа испытывает серьезный энергетический кризис в последние недели, поскольку основной российский газопровод — «Северный поток» — работает только на 20 процентов от общей мощности.

«Газпром» на днях предупредил, что поставки по магистрали будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября на плановое техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата.