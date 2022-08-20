Глава администрации Запорожской области Балицкий заявил, что регион готов экспортировать новый урожай зерна

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20 августа 2022, 13:03 Источник: РИА "Новости"

уборочная кампания, https://unsplash.com/photos/Uz8xk0S_35c

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион готов поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта – в Турцию, Египет, а также в страны Ближнего Востока.

Согласно последней информации, к настоящему моменту в Запорожской области почти завершена уборочная кампания – уже собрано 1,5 миллиона тонн зерна.

Евгений Балицкий отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос по Бердянскому порту, после чего начнется погрузка зерна на суда. Подчеркивается, что фермеры получат возможность продать товар в Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и на Ближний Восток.

Предполагается, что осенью в Запорожской области будет собрано еще около одного миллиона тонн зерна.