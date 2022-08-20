В территориальные воды Турции вошло судно I Maria с украинской кукурузой

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20 августа 2022, 09:47 Источник: ТАСС

Стамбул, https://unsplash.com/photos/WA1u0scVLZU

Утром в субботу, 20 августа, стало известно, что в территориальные воды Турции вошел сухогруз с украинской сельскохозяйственной продукцией I Maria. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Согласно последним данным, речь идет о судне под флагом Белиза, которое перевозит украинскую кукурузу. В настоящий момент данный сухогруз находится в порту Стамбула.

Напомним, 22 июля текущего года был подписан пакет документов, которые должны решить возникшую ранее проблему поставок продовольствия и удобрений на рынки разных стран мира. Для этих целей был создан центр в Стамбуле, который занимается досмотром судов с зерном.