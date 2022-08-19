Американский сенатор Рубио призвал застраховать суда, которые вывозят зерно из Одессы

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19 августа 2022, 09:59 Источник: RT

Марко Рубио, Anna Rose Layden - Pool via CNP/ globallookpress.com

Американский сенатор Марко Рубио призвал посодействовать в оказании страховых услуг судам, которые вывозят зерно из одесского порта. С этой просьбой он обратился к руководителю Корпорации США по финансированию международного развития Скотту Натану и главе Агентства США по международному развитию Саманте Пауэр. Об этом сообщает RT.



По словам Рубио, соглашение о вывозе зерна между Москвой и Киевом, которое они заключили, является «хрупким». Сенатор также ссылается на ракетный удар армии России по украинскому порту, нанесенный после подписания договора. Для Рубио он подтверждает «высокие риски» для движения торговых судов. Политик убежден, что США необходимо «содействовать оказанию страховых услуг» для перевозчиков.