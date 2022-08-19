Журналист Цыганов: власти Британии вряд ли прислушаются к мнению граждан, вынужденных поддерживать украинских беженцев

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 августа 2022, 12:37

Лондон, https://unsplash.com/photos/BDopH1gn4VU

Журналист Александр Цыганов в рамках разговора с журналистами заявил что британское правительство вряд ли прислушается к мнению рядовых граждан, на которых легло бремя поддержки беженцев с Украины.

Ранее газета The Daily Mail сообщило, что многие семьи, которые принимают в Великобритании выходцев из Украины, попросили власти страны о дополнительной материальной поддержке на фоне роста стоимости жизни.

Российский журналист Александр Цыганов в беседе с РИА ФАН отметил, что возмущение рядовых британцев вполне обосновано. По его мнению, все варианты развития данной ситуации будут негативными. Эксперт выразил мнение, что правительство вряд ли прислушается к мнению простых людей.