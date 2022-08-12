The Daily Telegraph: около четверти британцев, принявших участие в проекте «Жилье для Украины», не хотят оставлять беженцев дольше

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12 августа 2022, 07:38 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Издание The Daily Telegraph отмечает, что около четверти британцев, принявших участие в проекте «Жилье для Украины», не хотят оставлять беженцев дольше, чем на полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

Суть проекта заключалась в том, что британцы согласились разместить украинских беженцев минимум на полгода, получая за это £350.

Опрос показал, что 26% участвовавших не хотят участвовать в программе больше полугода, ещё четверть наоборот выразили готовность продлить проживание у себя украинцев больше, чем на год. По статистике, 6 из 9 участников проекта готовы разместить беженцев на больший срок.

Отмечается, что почти все участники проекта были вынуждены помогать беженцам намного больше, чем это было оговорено. Так, 8 из 10 участвовавших кормили беженцев, почти половина оказывали материальную поддержку, две трети пытались помочь украинцам с трудоустройством.

Каждый четвертый сообщил, что готов принимать беженцев дольше, если бы государство оказало им дополнительную финансовую помощь.