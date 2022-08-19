Бывший премьер-министр Италии Берлускони заявил, что стране следует отказаться от российского газа

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19 августа 2022, 12:01 Источник: РИА "Новости"

Сильвио Берлускони, Alberico/Fotogramma

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу выразил мнение, что стране следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может прекратить поставки топлива на Апеннины.

Сильвио Берлускони, отвечая на вопрос, поддерживает ли он высказанный ранее призыв Демократической партии и партии "Братья Италии" к правительству страны остановить поставки российского газа, подчеркнул, что это необходимо сделать, если будут созданы условия для альтернативных поставок "голубого топлива".

Бывший итальянский премьер выразил мнение, что стране необходимы терминалы по переработке СПГ, а также заводы по производству энергии из отходов.