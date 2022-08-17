Экономист Хазин считает, что у Европы скоро не будет проблем с газом — так как закроются все предприятия, которые его потребляли

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17 августа 2022, 21:13 Источник: "Экономика сегодня"

Газоприемная станция «Северного потока-1». Фото: Bodo Marks/globallook.com

В ближайшем будущем Евросоюз перестанет испытывать дефицит природного газа. Но не потому что найдет адекватную замену российским энергоресурсам, а вследствие того, что закроются все промышленные предприятия, которые его потребляют. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, страны Евросоюза заняты сейчас тем, что пытаются одновременно отказаться от поставок газа из РФ и найти ему альтернативу. Поскольку равноценной замены найти не удастся, это приведет к обострению энергетического кризиса.

«У Европы не будет через год-полтора проблем с газом. По банальной причине: все те промышленные предприятия, которые его потребляли, закроются. В результате имеющегося газа для народа будет выше крыши», - приводит слова экономиста ФБА «Экономика сегодня».

Однако, по мнению Хазина, это не станет решением проблемы, так как люди с закрытием производств потеряют работу и зарплату, а значит им нечем станет платить за тот же газ.