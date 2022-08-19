Экономист Петров заявил, что темпы восстановления экономики правительством РФ ускорили дефляцию в стране

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 августа 2022, 11:23

супермаркет, https://unsplash.com/photos/Gk8LG7dsHWA

Кандидат экономических наук Илья Петров заявил в беседе с журналистами в пятницу, 19 августа, что темпы восстановления экономики правительством ускорили дефляцию на территории Российской Федерации.

Илья Петров подчеркнул, что причиной инфляции стали не только события на Украине и санкции Запада в отношении РФ, но также глобальная гиперинфляция, спровоцированная пандемией коронавируса нового типа. Однако, по словам экономиста, механизмы борьбы с данным процессом, которые разработало и внедрило российское правительство, принесли свои плоды – сейчас фиксируются признаки дефляции, передает ФБА "Экономика сегодня".

Статс-секретарь, заместителя главы Минпромторга России Виктор Евтухов в свою очередь выразил мнение, что резкого роста продовольственных цен в стране к концу текущего года ожидать не стоит, так как большие ритейлеры по-прежнему ограничивают наценку на социально значимые товары. Более того, не исключено, что в грядущие месяцы инфляцию в РФ удастся "сбить" до 13%.