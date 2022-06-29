В России упадут цены на товары и услуги

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29 июня 2022, 13:45

Фото: globallookpress.com

В России впервые ожидается дефляция. Она заключает в себе снижение цен на товары и услуги. Об этом сообщает «АБН».

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин прогнозирует такой исход по нескольким причинам. Во-первых, произойдёт сезонное снижение цен на фрукты и овощи. Во-вторых, это курс доллар упадёт. Третья причина дефляции заключается в сокращении спроса.

Некоторые эксперты считают, что дефляция может также быть в июле и в августе.

Если дефляция вызвана сокращением совокупного спроса, то она отличается низкой устойчивостью. Следовательно, может негативно отразиться на российской экономике. Гришунин отметил, что по итогам июля–августа месячная дефляция может составить 0,2-0,5%.