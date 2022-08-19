Глава Минпромторга Афганистана Азизи: Кабул заинтересован в приобретении российских товаров и нефтепродуктов по бартерной схеме

Глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи заявил в пятницу, что Кабул хотел бы закупать у РФ нефтепродукты и товары по бартерной схеме, однако подчеркнул, что возможны и финансовые транзакции.
Нуриддин Азизи ранее заявил, что Афганистан до конца текущего года хотел бы договориться с Россией о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизельного топлива.
По словам министра, сейчас в приоритете у Кабула – осуществление импорта вышеуказанных российских товаров по бартерной системе. Если же это окажется невозможным, то, как отметил глава афганского Минпромторга, могут быть использованы и финансовые транзакции.