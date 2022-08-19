Глава Минпромторга Афганистана Азизи: Кабул заинтересован в приобретении российских товаров и нефтепродуктов по бартерной схеме

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19 августа 2022, 08:33 Источник: РИА "Новости"

заправка автомобиля, https://unsplash.com/photos/f4UbPVbJcjw

Глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи заявил в пятницу, что Кабул хотел бы закупать у РФ нефтепродукты и товары по бартерной схеме, однако подчеркнул, что возможны и финансовые транзакции.

Нуриддин Азизи ранее заявил, что Афганистан до конца текущего года хотел бы договориться с Россией о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизельного топлива.

По словам министра, сейчас в приоритете у Кабула – осуществление импорта вышеуказанных российских товаров по бартерной системе. Если же это окажется невозможным, то, как отметил глава афганского Минпромторга, могут быть использованы и финансовые транзакции.