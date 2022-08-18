Путин рассказал о сложностях, с которыми столкнулись судостроители из-за невыполнения иностранными партнерами своих обязательств

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18 августа 2022, 19:14 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Российские судостроители оказались в сложном положении из-за того, что иностранные поставщики не выполняют свои обязательства по поставкам запчастей. Об этом сообщил в четверг в ходе совещания, посвященного развитию судостроительной отрасли, президент РФ Владимир Путин. Совещание проходило в режиме видеоконференции.

«В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна: она в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин» - сказал Путин.

Президент заметил, что с подобными сложностями Россия уже сталкивалась в других отраслях экономики. По его словам, в ответ на «недружественные» действия зарубежных партнеров Россия принимает «конкретные меры».

Ранее на совещании по вопросам развития металлургического комплекса России Путин заявлял, что приверженности принципам Всемирной торговой организации (ВТО) просто «выброшены на помойку».