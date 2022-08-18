Аргументы Недели → Экономика 13+

18 августа 2022, 12:11

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/Pcs3mOL14Sk

Социолог и публицист Филипп Грилль в рамках беседы с журналистами утром в четверг, 18 августа, назвал экономическую катастрофу Европы добровольным выбором правительств стран-членов Евросоюза.

Филипп Грилль выразил мнение, что безумная поддержка Киева и слепое следование интересам Вашингтона и Лондона лишат жителей европейских государств комфортной, сытой и безопасной жизни.

Социолог в разговоре с РИА ФАН отметил, что к настоящему моменту Украина стала "черной дырой", в которой исчезнут миллиарды евро, отнятые у систем здравоохранения, социальных программ, образования и продовольственной безопасности стран Европы.

Грилль обратил внимание на то, что коррумпированность Киева уже давно побила мировые рекорды, однако западные чиновники осознанно закрывают на это глаза и ценой уровня жизни и безопасности европейских налогоплательщиков содержат террористический режим.