Аналитик Голубь заявил, что Запад не сможет обойтись без российской нефти

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11 августа 2022, 12:30

добыча нефти, https://unsplash.com/photos/R5Ob28wpWzo

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь выразил мнение, что экономика США и Европы не обойдется без российской нефти, поэтому на Западе начали говорить об "энергетической победе" Москвы.

Юрий Голубь обратил внимание на то, что другие экспортеры или не имеют возможности нарастить добычу нефти, или продают "черное золото" неподходящего сорта, вследствие чего Западу не удастся отказаться от сырья из России.

Аналитик в беседе с РИА ФАН заметил, что единственным результатом санкций стал взлет цены. По данным европейской статистики, в июне РФ физически продала всего на 7% нефти меньше, чем год назад, то в денежном выражении этот показатель в полтора раза выше. Более того, ФРГ и Италия увеличили даже физические объемы закупки "черного золота" у Москвы.

Голубь также отметил, что Южная Европа к настоящему моменту освоила схемы тайной закупки российской нефти — например, посредством Казахстана.