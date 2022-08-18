Politico: США могут призвать западные компании разорвать экономические связи с Турцией при укреплении связей Анкары и Москвы

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18 августа 2022, 11:50 Источник: РИА "Новости"

Анкара, https://unsplash.com/photos/S9ULqp6XWps

Издание Politico, ссылаясь на неназванного американского чиновника, заявило, что США могут призвать западные компании разорвать или сократить экономические связи с Турцией, если связи Анкары и Москвы укрепятся.

По словам чиновника, в Вашингтоне считают, что Турция должна стать глобальным направлением для притока бизнеса и капитала, однако более тесные отношения этой страны с Российской Федерацией создадут серьезные риски для интеграции Анкары с остальным миром.

Источник допустил, что если Западу удастся доказать, что турецкие власти "уклоняются от санкций", США могут пойти еще дальше и "отключить" Турцию от доллара.