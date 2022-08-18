Телеканал A Haber сообщил, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2022, 10:23 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/ Global Look Press

Телеканал A Haber сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита во Львов предложит главе Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

Телевизионному каналу информацию о планах турецкого лидера предоставили осведомленные дипломатические источники.

Ранее сегодня стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на Украину. Позже сегодня он во Львове примет участие во встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.