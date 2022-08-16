Эксперт по энергетике Правосудов назвал резкий рост цен на газ в разгар лета «невиданным событием»

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16 августа 2022, 13:29 Источник: RT

Газ. Фото: Malte Ossowski/globallook.com

Невиданным событием назвал летний рост цен на газ до 2,45 доллара за тысячу кубометров директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. В беседе с RT эксперт признался, что с ужасом думает о том, какими станут цены в холодное время года.

По словам эксперта, летом всегда наблюдается снижение стоимости газа. Сейчас ситуация обратная, и вызвана она проблемами в энергобалансе Европы.

«Газа недостаточно, проблемы с завозом угля — соответственно растут цены и на уголь. Плюс проблемы с выработкой на атомных электростанциях во Франции, проблемы на гидроэлектростанциях из-за жары и засухи... И все это вместе скопилось в один комок и приводит к тому, что даже по таким ценам газ востребован», — объяснил Правосудов.

По его словам, сбить цены могли бы дополнительные поставки газа в Европу, но им неоткуда взяться, кроме как из «Северного потока-2», замороженного Германией.

«С ужасом думаешь, что будет дальше, в отопительный сезон, когда обычно цены растут», - резюмировал эксперт.