В Европе цена на газ превысила порог в $1950 за тыс. кубометров

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26 июля 2022, 11:00

Газопровод, работы, Zamir Usmanov/ Russian Look

Цена на газ в Европе вновь начала повышаться на фоне сообщения об остановке еще одной турбины «Северного потока — 1». Безрадостные новости с европейских торгов сообщает во вторник, 26 июля, РБК.

Агентство уточняет, что цена газа на биржах при открытии торгов на площадке ICE Futures была выше $1950 за тыс. куб. м.

Также отмечается, что цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стала больше на 2,5%, составив €181 за 1 МВт·ч, или $1954 за тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом сообщает биржа ICE. Этот уровень цены газа ранее фиксировался примерно 13 июля.

Скрин с торгов на биржах ЕС

Газ в Европе резко подорожал накануне после сообщения «Газпрома» о том, что 27 июля произойдет остановка еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». В результате остановки объем прокачки сократится вдвое — с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки.