Автор WSJ Наттрас выразил мнение, что у Евросоюза закончились идеи оказания экономического давления на Россию

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 августа 2022, 16:25 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/jVD-auGa6vU

Журналист Уильям Наттрас в статье для издания Wall Street Journal в понедельник, 15 августа, выразил мнение, что у Европейского союза закончились идеи оказания экономического давления на Россию.

Британский журналист в материале для американской газеты проанализировал последние заявления украинских и некоторых европейских лидеров о необходимости запретить россиянам въезд в Евросоюз.

Уильям Наттрас подчеркнул, что Европа в настоящий момент все еще "до боли зависима" от РФ, а также напомнил о панике ряда стран из-за временной приостановки поставок российской нефти. По мнению автора статьи, вводить меры против граждан России на фоне того, как российские государственные энергетические гиганты "продолжают загребать европейские миллиарды", является "оскорбительным".

Журналист отметил, что Евросоюз, столкнувшись с кризисом в сфере энергетики, исчерпал идеи в вопросе нанесения экономического ущерба президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Теперь для поддержания санкционного режима содружество нацелено на "дешевые пиар-удары" по лидеру РФ, а не на практическую помощь Киеву.