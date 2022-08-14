Китайское издание Global Times: Европа страдает от последствий кризиса на Украине из-за действий США

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14 августа 2022, 20:29 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Страны Европы начали страдать от последствий украинского кризиса из-за действий США. Это может привести к ухудшению отношений США и Евросоюза.

В китайском издании Global Times опубликована статья Сюэ Лю, в которой журналист указал, что пострадавшим из-за ситуации на Украине странам Европы приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Автор статьи также заметил, что экономики самых развитых европейских государств вступают в фазу рецессии, и это может грозить политической и социальной нестабильностью.

Сюэ Лю пишет, что Европа уже начала сомневаться в заявлениях США о так называемой угрозе Западу со стороны России и Китая. Он сослался на высказывание профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана, который убежден, что страны ЕС не будут жертвовать своими интересами только для того, чтобы сохранить систему альянсов с Америкой.

Лю отметил, что для Европы Россия — сосед, которого нельзя игнорировать, а Китай — важнейший рынок сбыта.

"Сомнительно, что при таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах может быть успешной", — подытожил журналист.