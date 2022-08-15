Самый дорогой велосипед обойдется челябинцам в 1,5 миллиона рублей

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15 августа 2022, 11:04 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

А цена на бюджетные варианты начинается с 3 тысяч рублей.

Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализировала рынок велосипедов для взрослых и детей. Исследование магазинных и вторичных предложений показало, что самый дорогой, шоссейный велосипед, обойдется жителям южноуральского миллионника в 1,54 миллиона рублей. А вот цена на бюджетный вариант, складной, начинается от 3,1 тысячи рублей. Детский велосипед можно приобрести от 500 до 130 тысяч рублей. Также в ведомстве добавляют, что челябинцам доступен сервис проката двухколесного транспорта.

У жителей города есть запрос на создание велоифраструктуры. Об этом свидетельствуют данные проведенного Контрольно-счетной палатой региона опрос. Губернатор Алексей Текслер поручил муниципалитетам разработать программы по развитию велосети. Администрация Челябинска не так давно представила Стратегию развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения, рассчитанную на 10 лет.