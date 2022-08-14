Courrier International: Россия обходит санкции Запада с помощью «троянского коня в НАТО» — Турции

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14 августа 2022, 17:33

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва обходит ограничительные меры, введенные в отношении нее Западом, с помощью «троянского коня в НАТО» — Анкары. На это, как передает РИА Новости, указало издание Courrier International.

«Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier International», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

В Courrier International обратили внимание на то, что объем торговли между РФ и Турцией в течение последних месяцев резко вырос. В материале издания отмечается, что это «является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Германия до сих пор удерживает 10 отечественных самолетов после принятия рестрикций.