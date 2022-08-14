Германия до сих пор удерживает 10 российских самолетов после введения санкций

10 самолетов, которые принадлежат РФ, до сих пор находятся в аэропортах Германии после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс ФРГ.
На сегодняшний день в ФРГ находятся три самолета Ан-124, Bombardier Challenger 300, Boeing 737, Boeing 747, Cessna 750, две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express, а также Airbus 320, который был взят в лизинг российской авиакомпанией.
Отмечается, что воздушным суднам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС. Более того, они не могут использоваться своими владельцами. Самолеты также нельзя отправлять в другие места.
Ранее сообщалось, что в Северодонецке заработала государственная АЗС.
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