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Германия до сих пор удерживает 10 российских самолетов после введения санкций

, 11:34

Германия до сих пор удерживает 10 российских самолетов после введения санкций
Boeing 737, Leonid Faerberg/ globallookpress.com

10 самолетов, которые принадлежат РФ, до сих пор находятся в аэропортах Германии после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс ФРГ.

На сегодняшний день в ФРГ находятся три самолета Ан-124, Bombardier Challenger 300, Boeing 737, Boeing 747, Cessna 750, две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express, а также Airbus 320, который был взят в лизинг российской авиакомпанией.

Отмечается, что воздушным суднам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС. Более того, они не могут использоваться своими владельцами. Самолеты также нельзя отправлять в другие места.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке заработала государственная АЗС.

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