Аналитик Пелешенко выразил мнение, что доллар укрепится к концу августа

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14 августа 2022, 14:56 Источник: Свободная пресса

доллар, Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search/

Аналитик Виталий Пелешенко в рамках беседы с представителями СМИ в воскресенье, 14 августа, заявил, что прогноз курса доллара к рублю до конца августа – это укрепление американской валюты.

Виталий Пелешенко отметил, что к настоящему моменту темпы роста мировой экономики значительно замедлились, что стало причиной статичности на валютных рынках. По словам эксперта, в России темп роста ВВП к концу лета, согласно предварительным данным, составит -4%, что существенно ослабляет национальную валюту.

Аналитик сообщил "Свободной прессе", что снизился спрос на углеводороды, а также упали мировые цены на нефть до уровня 98 долларов за баррель. Ограничения по экспорту нефти, которые были введены ранее, заставили РФ перераспределить поставки на рынок Азии с занижением цен. Вышеуказанные факторы тоже приводят к ослаблению рубля.

По словам Пелешенко, исходя из данных новостей, к концу августа российская валюта ослабнет, а американская укрепится до 60−62 рублей за доллар.