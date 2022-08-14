Агентство Reuters сообщило, что сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у сирийского порта Тартус

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14 августа 2022, 13:02 Источник: ТАСС

сухогруз с зерном, Depo Photos/Keystone Press Agency

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который перевозит украинское зерно, встал на якорь недалеко от сирийского порта. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники, уточнило, что судно с украинским зерном остановилось рядом с портом Тартус.

Напомним, в Министерстве национальной обороны Турции утром в понедельник, 8 августа, заявили, что ранее два сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из портов "Южный" и "Черноморск".