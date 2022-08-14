Агентство Reuters сообщило, что сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у сирийского порта Тартус

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который перевозит украинское зерно, встал на якорь недалеко от сирийского порта. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники, уточнило, что судно с украинским зерном остановилось рядом с портом Тартус.
Напомним, в Министерстве национальной обороны Турции утром в понедельник, 8 августа, заявили, что ранее два сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из портов "Южный" и "Черноморск".