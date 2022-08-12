Экономист Олег Вьюгин рассказал, чем может быть вызвана новая угроза санкций

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12 августа 2022, 15:07

Фото: globallookpress

Экономист Олег Вьюгин прокомментировал сообщения Центробанка РФ, о закупке валюты на рекордные 237 миллиардов рублей и вывод трёх миллиардов долларов за рубеж, об этом сообщает Pravda.Ru.

"в первую очередь, это связано с риском. Допускаю, что российские банки не смогут оперировать долларом и евро из-за будущих санкций Запада. Например, чиновники могут оставить один-два российских банка, способных проводить расчёты, иметь корреспондентские счета в иностранных западных банках для оплаты нефти, газа и других экспортных товаров. Поэтому банки сейчас стараются избавиться от валют", — объяснил специалист.

По его мнению, на данный момент предприниматели задаются вопросом того, что выбрать: обмен долларов на рубли или же перевод валюты в США. Это связано с тем, что компании, занимающими бизнесом или транзитная корпорация для параллельного импорта не так уж и много вывела за рубеж.

"В условиях текущей геополитической обстановки рекомендуем принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран", — написали на официальном сайте Центробанка.

Как стало известно, граждане страны приобретают рекордные объёмы валюты на бирже и их не останавливает даже комиссия за хранение средств, отметили в Центробанке.