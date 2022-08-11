Политолог Злобин заявил, что Молдавия ищет способы избежать оплаты исторического долга за газ перед Россией

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11 августа 2022, 12:56

флаг Молдавии, https://unsplash.com/photos/HBtWDEzIe6M

Кандидат политических наук Александр Злобин заявил в рамках разговора с представителями СМИ в четверг, 11 августа, что власти Молдавии ищут способы избежать оплаты исторического долга за газ перед Россией.

Ранее Молдавия заключила контракт с норвежской и британской компаниями о проведении независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед российским "Газпромом".

Александр Злобин в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что проведение независимого аудита являлось главным условием России при продлении газового контракта с Кишиневом. Молдавия в свою очередь полагает, что не должна выплачивать "Газпрому" исторический долг, и, очевидно, надеется, что после экспертизы потерь удастся избежать.

Политолог напомнил, что на протяжении долгого времени власти Молдавии откладывали аудит. С одной стороны, страна заинтересована в продолжении сотрудничества с российской компанией, вследствие чего необходимо провести экспертизу и отдать долги. С другой стороны, текущая ситуация в мире и антироссийская риторика западных государств ставят результаты данного заказа под вопрос.

Злобин также заявил, что Москва имеет полное право требовать пересмотра дела в том случае, если назначенная сумма не будет являться удовлетворительной для РФ.

Напомним, "Газпром" настаивает, что исторический долг молдавской компании достигает 700 миллионов долларов.