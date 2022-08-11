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Глава Минэнерго Турции Донмез: договоренность по закупке Анкарой российского газа в рублях достигнута

, 11:28 Источник: РИА "Новости"

Глава Минэнерго Турции Донмез: договоренность по закупке Анкарой российского газа в рублях достигнута
рубли, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в четверг, 11 августа, заявил, что принципиальная договоренность по закупке Анкарой российского газа в рублях к настоящему моменту достигнута.

В настоящий момент турецкая и российская стороны обсуждают возможность оплаты некоторой части транзита "голубого топлива" в лираз.

Фатих Донмез заявил в рамках разговора с представителями средств массовой информации, что окончательная ясность по графику перевозок, ценам и всему процессу в целом появится уже в ближайшие дни.

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