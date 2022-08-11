Сенатор Пушков заявил об отсутствии причин для возобновления поставок газа «недружественной» Болгарии

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11 августа 2022, 07:17 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что причин для возобновления поставок газа "недружественной" Болгарии нет, так как София "отчаянно стремилась" провести грядущую зиму без топлива из России.

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов ранее сообщил, что кабмин страны рассматривает возможность возобновления поставок "голубого топлива" от "Газпрома".

Алексей Пушков заявил, что Болгарии следует предоставить возможность сделать то, к чему она стремилась – провести холодный сезон без российского газа. Сенатор уточнил, что непонятно, зачем продолжать поставки враждебной стране, которая сама от них отказалась.