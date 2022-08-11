Самозанятых в Челябинской области становится больше

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

11 августа 2022, 06:46 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Специалисты рассказали, в чем заключаются преимущества специального налогового режима.

С начала 2022 года численность самозанятых южноуральцев увеличилась с 84,4 до 117 тысяч. Такие цифры представило региональное министерство экономического развития со ссылкой на УФНС по Челябинской области. Участники экспертного клуба медиахолдинга «Гранада Пресс» поделились своим мнением о том, чем привлекателен специальный налоговый режим.

«Увеличение числа самозанятых говорит о том, что государством выбран верный механизм для выведения серых доходов из тени, - считает заместитель главного редактора информационно-аналитического агентства «Полит 74» Наталья Окорокова. - Он удобен и самим гражданам. Быть неплательщиком налогов сложно: нельзя открыто рекламировать свои услуги, приходится опасаться проверок и штрафов, сложно взять кредиты или ипотеку. Раньше, чтобы заплатить налог с доходов от самозанятости, надо было либо заполнять декларацию и платить НДФЛ 13%, либо открывать ИП. Это не очень удобно и выгодно, поэтому большинство самозанятых предпочитали работать нелегально».

Благодаря специальному налоговому режиму южноуральцы могут попробовать себя в предпринимательской деятельности и вести ее легально. «Когда мы работали над проектом самозанятости, то были подняты цифры о том, что порядка 15 миллионов человек еще несколько лет назад в нашей стране работали полностью или частично в тени и не платили налоги, - отметил председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Алексей Ларин. – Сейчас мы видим, что огромное количество людей пошли по пути легализации своей деятельности».

По мнению начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, самозанятость - это очень эффективный инструмент, позволяющий избавиться от скрытой безработицы, особенно в малых городах и моногородах. Поэтому в центрах занятости людей активно агитируют зарегистрироваться в качестве самозанятого, если они хотят проявить себя в предпринимательской деятельности.

Одним из плюсов является то, что самозанятым предоставляются государственные меры поддержки. Так, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» можно получить льготный заем.

«Мы помогаем самозанятым по нескольким направлениям, - рассказала контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова. - Во-первых у нас есть микрозаймы. Без залога можно получить от 50 до 300 тысяч рублей, ставка при этом - 12 % годовых. Кроме того, широко распространена образовательная программа «Фабрика самозанятых «Мое дело»», где офлайн или онлайн можно обучиться разным профессиям, и в дальнейшем попробовать себя в этом. Далее мы готовы помогать уже работающим самозанятым при помощи нефинансовой поддержки: сейчас доступны вывод или продвижение товара на маркетплейсах, создание фото и видеоконтента, одностраничного сайта или видеовизитки. Также в одном из ТРК у нас есть брендированный островок, где в течении месяца предприниматели и самозанятые могут реализовывать свою продукцию. И очень важный аспект, интересующий многих, это помощь в получении социальных контрактов, написании бизнес-планов».

«Самозанятость - это, в первую очередь, выгодный налоговый режим для тех, кто работает на себя, - прокомментировал главный редактор газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин. - Начатый в 2019 году в форме эксперимента, он показал свою необходимость, лояльность налога на профессиональный доход и прочие плюшки от государства, дающие возможность легально заниматься собственным бизнесом. Понятно, что есть и определенные минусы. В частности, он не может использовать наемный труд, тут уж сам и только сам, есть ограничения и по сумму дохода. Впрочем, с развитием собственного бизнеса и появления перспектив всегда можно сменить налоговым режим и стать ИП-шником. Главное, не уйти обратно в тень».

Напомним, что в Челябиснской области можно регистрироваться в качестве самозанятого с 2020 года. Чаще всего налог на профессиональный доход платят те, кто занимается репетиторством, грузоперевозками, работают в сферах индустрии красоты и строительства. При оказании услуг или выполнении работы физическим лицам самозанятые платят налог в 4%, юридическим лицам – 6%. В отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятым не нужно предоставлять налоговую отчетность в ФНС. Налоги, поступающие в региональный бюджет от самозанятых, возвращаются в муниципалитеты в виде дотаций.