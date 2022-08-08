Муниципалитеты Челябинской области получили доходы от налога на самозанятых

Территориям перечислено более 150 миллионов рублей.
Среди южноуральских муниципалитетов распределено 154,6 миллиона рублей по итогам поступлений налога на профессиональный доход за первые шесть месяцев 2022 года. Это в два раза больше, чем было в аналогичном периоде 2021 года.
Действующее законодательство предусматривает, что налог, который платят самозанятые, зачисляется в региональные бюджеты. Механизма, позволяющего зачислять налог напрямую в бюджет муниципалитета, пока нет. Поэтому в 2021 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение, согласно которому средства от налога на профессиональный доход из регионального бюджета зачисляются в местные бюджеты в виде дотаций. Такой подход позволяет стимулировать территории на создание условий для самозанятых. Южный Урал стал первым регионом страны, реализовавшим такой механизм. В дальнейшем этот опыт переняли и другие регионы.
Размер дотации для конкретного муниципалитета соответствует доходу от налога, который выплачивают самозанятые, зарегистрированные на конкретной территории. Муниципалитеты получают выплаты ежеквартально и могут их направить на решение вопросов местного значения.
Пресс-служба правительства Челябинской области сообщает, что изначально в бюджете региона на 2022 год было предусмотрено 150 миллионов рублей на дотации муниципалитетам. В процессе исполнения бюджета с учетом данных о фактически поступивших налоговых платежах сумма была увеличена до 250 миллионов рублей.
По словам губернатора Алексея Текслера, темп роста платежей на профессиональный доход свидетельствует о высокой активности самозанятых граждан и их вовлеченности в экономические процессы. «Динамика очень позитивная, мы мотивируем муниципалитеты заниматься развитием этого сегмента экономики», - добавил глава региона.
Добавим, что на 1 августа 2022 года на Южном Урале зарегистрировано более 117 тысячи самозанятых. Это на 28% больше, чем было в январе текущего года.