Бывший премьер Роберт Фицо: санкции против России не работают и наносят ущерб таким странам, как Словакия

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10 августа 2022, 07:34

Словацкий политик Роберт Фицо, Ondrej Deml / globallookpress.com

Ограничительные меры, введенные против Российской Федерации, не работают и наносят ущерб таким государствам, как Словакия. Соответствующее заявление сделал словацкий политический деятель Роберт Фицо, передает ТАСС.

«Антироссийские санкции не работают и наносят ущерб таким странам, как Словакия, заявил экс-премьер страны и лидер ее парламентской оппозиции Роберт Фицо», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, говоря о рестрикциях Запада в отношении Москвы, отметил, что «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли».