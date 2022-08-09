Лукашенко поручил продолжать работать с рынком ЕС даже в условиях санкций

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9 августа 2022, 18:15 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 9 августа, заявил, что даже в условиях санкций, введенных западными странами, необходимо продолжать работать с рынком Европейского союза.

Александр Лукашенко назвал Евросоюз ближайшим соседом Белоруссии, с которым надо продолжать работать. "Бизнес есть бизнес", – заметил президент республики в рамках заседания совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах их преодоления.

Политик добавил, что следует создавать новые цепочки для того, чтобы торговать с европейскими странами.