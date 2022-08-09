Профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле вырос в 2,5 раза – до 192,4 миллиарда долларов

В Центробанке днем во вторник, 9 августа, заявили, что положительное сальдо внешней торговли Российской Федерации товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении.
Согласно последней информации регулятора, профицит внешней торговли РФ за вышеуказанный период составил 192,4 миллиарда долларов.
В ЦБ уточнили, что динамика текущего счета платежного баланса была определена расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в связи со значительным увеличением стоимостного объема экспорта товаров, а также уменьшения цены на товарный импорт.