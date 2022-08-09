Профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле вырос в 2,5 раза – до 192,4 миллиарда долларов

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9 августа 2022, 16:44 Источник: РИА "Новости"

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Центробанке днем во вторник, 9 августа, заявили, что положительное сальдо внешней торговли Российской Федерации товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении.

Согласно последней информации регулятора, профицит внешней торговли РФ за вышеуказанный период составил 192,4 миллиарда долларов.

В ЦБ уточнили, что динамика текущего счета платежного баланса была определена расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в связи со значительным увеличением стоимостного объема экспорта товаров, а также уменьшения цены на товарный импорт.