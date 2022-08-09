Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле вырос в 2,5 раза – до 192,4 миллиарда долларов

, 16:44 Источник: РИА "Новости"

Профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле вырос в 2,5 раза – до 192,4 миллиарда долларов
Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В Центробанке днем во вторник, 9 августа, заявили, что положительное сальдо внешней торговли Российской Федерации товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении.

Согласно последней информации регулятора, профицит внешней торговли РФ за вышеуказанный период составил 192,4 миллиарда долларов.

В ЦБ уточнили, что динамика текущего счета платежного баланса была определена расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в связи со значительным увеличением стоимостного объема экспорта товаров, а также уменьшения цены на товарный импорт.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия

Общество

Общество

Происшествия