ЦБ: указ Путина о «токсичных» валютах касается тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа

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9 августа 2022, 15:47 Источник: РИА "Новости"

Банк России, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

В ЦБ заявили, что указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается лишь тех кредитных организаций, которые попадут под рестрикции после 8 августа.

Ранее был опубликован указ главы государства, в котором говорится, что подсанкционным российским банкам позволяется не проводить операции в "токсичной" валюте недружественных стран, которые поступают на счета юридических лиц с 8 августа, если это не представляется возможным из-за санкций.

В регуляторе уточнили, что банки уже дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а вышеуказанный документ просто создает дополнительные стимулы для этого процесса.