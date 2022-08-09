Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

ЦБ: указ Путина о «токсичных» валютах касается тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа

, 15:47 Источник: РИА "Новости"

ЦБ: указ Путина о «токсичных» валютах касается тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа
Банк России, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

В ЦБ заявили, что указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается лишь тех кредитных организаций, которые попадут под рестрикции после 8 августа.

Ранее был опубликован указ главы государства, в котором говорится, что подсанкционным российским банкам позволяется не проводить операции в "токсичной" валюте недружественных стран, которые поступают на счета юридических лиц с 8 августа, если это не представляется возможным из-за санкций. 

В регуляторе уточнили, что банки уже дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а вышеуказанный документ просто создает дополнительные стимулы для этого процесса.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия

Общество

Общество

Происшествия