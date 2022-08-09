ЦБ: указ Путина о «токсичных» валютах касается тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа

В ЦБ заявили, что указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается лишь тех кредитных организаций, которые попадут под рестрикции после 8 августа.
Ранее был опубликован указ главы государства, в котором говорится, что подсанкционным российским банкам позволяется не проводить операции в "токсичной" валюте недружественных стран, которые поступают на счета юридических лиц с 8 августа, если это не представляется возможным из-за санкций.
В регуляторе уточнили, что банки уже дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а вышеуказанный документ просто создает дополнительные стимулы для этого процесса.