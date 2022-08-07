Президент Финляндии Ниинисте призвал готовиться к неизбежному экономическому спаду в Европе

Президент Финляндии Саули Ниинисте в рамках разговора с представителями издания Maaseudun Tulevaisuus в воскресенье, 7 августа, предупредил о скором экономическом спаде в странах Европы.
Саули Ниинисте подчеркнул, что беспокойство по поводу эскалации конфликта на Украине в настоящий момент лишь растет.
Президент Финляндии также призвал жителей европейских государств готовиться к тому, что экономическое положение не будет улучшаться каждый год. Более того, по мнению политика, в скором времени ожидается спад в экономике стран Европы.