Президент Финляндии Ниинисте призвал готовиться к неизбежному экономическому спаду в Европе

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7 августа 2022, 14:55 Источник: РИА "Новости"

президент Финляндии Саули Ниинисте, IMAGO/Markku Ulander

Президент Финляндии Саули Ниинисте в рамках разговора с представителями издания Maaseudun Tulevaisuus в воскресенье, 7 августа, предупредил о скором экономическом спаде в странах Европы.

Саули Ниинисте подчеркнул, что беспокойство по поводу эскалации конфликта на Украине в настоящий момент лишь растет.

Президент Финляндии также призвал жителей европейских государств готовиться к тому, что экономическое положение не будет улучшаться каждый год. Более того, по мнению политика, в скором времени ожидается спад в экономике стран Европы.