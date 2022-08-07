Издание Junge Welt сообщает, что экономические санкции Запада оказали президенту РФ Владимиру Путину услугу

Бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt заявил, что экономическая война, развязанная западными государствами против России, привела к обратному эффекту.
Майкл Хадсон заявил, что санкции Запада оказали президенту Российской Федерации Владимиру Путину услугу, поскольку они не только сделали страну экономически независимой, но также принесли Москве дополнительный доход в государственный бюджет за счет роста стоимости энергоносителей.
Экономист подчеркнул, что российская экономика сейчас становится самодостаточной.