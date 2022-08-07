Издание Junge Welt сообщает, что экономические санкции Запада оказали президенту РФ Владимиру Путину услугу

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 августа 2022, 11:49 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt заявил, что экономическая война, развязанная западными государствами против России, привела к обратному эффекту.

Майкл Хадсон заявил, что санкции Запада оказали президенту Российской Федерации Владимиру Путину услугу, поскольку они не только сделали страну экономически независимой, но также принесли Москве дополнительный доход в государственный бюджет за счет роста стоимости энергоносителей.

Экономист подчеркнул, что российская экономика сейчас становится самодостаточной.