«Коммерсантъ»: Минсельхоз призвал региональные органы АПК готовиться к возможному запрету импорта семян из ЕС и США

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5 августа 2022, 09:13 Источник: Коммерсантъ

семена, https://unsplash.com/photos/TETEjOZUc00

Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило в пятницу, что Минсельхоз РФ призвал региональные органы АПК готовиться к вероятному запрету импорта семян из недружественных государств.

Источники, которые во вторник присутствовали на встрече с замглавы Минсельхоза Оксаной Лут, сообщили, что семена являются "базовой позицией" в АПК в случае возможного введения российской стороной ответных санкций. Подчеркивалось, что Россельхознадзор к настоящему моменту начал превентивно запрещать поставки, в частности, с 6 июля был ограничен ввоз на территорию России семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe.

По данным "Коммерсанта", до 97% семян сахарной свеклы поступают в РФ из-за рубежа, подсолнечника – до 77%, кукурузы – до 50%, а картофеля – до 30%. Журналисты уточнили, что заменить их одномоментно отечественной продукцией будет практически невозможно.

Источник газеты в одном из агрохолдингов убежден, что для полного замещения импортных семян вышеуказанных культур потребуется около трех лет.