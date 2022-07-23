Почему Запад так радуется соглашению о вывозе зерна с Украины

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23 июля 2022, 13:00 Источник: Личный канал гендира АНО "Русские репортёры" Дмитрия Михайлина

Мировая общественность радуется: проблема вывоза зерна с Украины (вроде бы) решена. Урсула фон дер как её там написала по этому поводу восторженный пост.

Возможно, я чего-то не понимаю, но вообще-то надо решать ровно противоположную проблему - как и на какие шиши зерно и прочее продовольствие на Украину - ввозить.

Весной официальные власти Украины отчитались о посевной: засеяно на 20 процентов меньше площадей, чем в предыдущем году. Это значит, что засеяно меньше на 40 процентов - все их данные надо либо делить, либо умножать на два (данные про войну - на 10).

За это время: 1. От Украины отвалилась часть территорий, в том числе важнейшая в смысле продовольствия Херсонская область. 2. Часть посевов уничтожена тупо войной. 3. Главное - не посадить, а собрать урожай, и уже совершенно очевидно, что он будет собран не весь - проблемы с ГСМ, людьми, которых мобилизовали и т.д. плюс, опять же, боевые действия. 4. После того как собрали урожай, его надо сохранить, в том числе и создать стратегический запас, в том числе оставить семена на следующий год - что в условиях военных действий тоже не самая простая задача.

В таких условиях все нормальные страны ведут себя, как кулаки в продразверстку - прячут зерно и всячески препятствуют его вывозу вплоть до полного запрета. Так, собственно, все вменяемые страны и поступили, одновременно пытаясь закупать продовольствие и создавать запасы.

И только Украина ищет любые возможности хлеб вывезти, а не ввезти. И только американцы и европейцы делают все возможное, чтобы помочь ей это сделать.

То есть сейчас они все хайпуют на теме вывоза зерна с Украины, а не позже, чем ближайшей весной развернут вектор на 180 градусов и начнут хайповать на теме голода на Украине - в котором виновата будет, естественно, Россия. При этом собственно украинцы не будут интересовать вообще никого, включая украинскую власть. Раз война до последнего украинца - то пусть и голод будет ее оружием.

Подонки, просто подонки.

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