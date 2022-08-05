Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт Украины за зерном

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5 августа 2022, 07:22 Источник: РИА "Новости"

Босфор, https://unsplash.com/photos/Odr8Yy4xMZ0

Координационный центр в Стамбуле утром в пятницу, 5 августа, приступил к проверке судна, которое будет следовать за зерном в черноморский порт Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

В турецком оборонном ведомстве уточнили, что команда Объединенного координационного центра уже проводит проверку судна FULMAR S под флагом Барбадоса – в настоящий момент плавсредство находится на якорной стоянке, расположенной на севере Стамбула.

После завершения процедуры данное судно отправится за зерном в черноморский порт Украины.