Координационный центр в Стамбуле начал проверку судна, следующего в черноморский порт Украины за зерном

Координационный центр в Стамбуле утром в пятницу, 5 августа, приступил к проверке судна, которое будет следовать за зерном в черноморский порт Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.
В турецком оборонном ведомстве уточнили, что команда Объединенного координационного центра уже проводит проверку судна FULMAR S под флагом Барбадоса – в настоящий момент плавсредство находится на якорной стоянке, расположенной на севере Стамбула.
После завершения процедуры данное судно отправится за зерном в черноморский порт Украины.