Правительство Японии призвало компании дать согласие на участие в проекте «Сахалин-2»

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5 августа 2022, 07:14 Источник: РИА "Новости"

флаг Японии, https://unsplash.com/photos/KozBUMNW78I

Правительство Японии попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Накануне Коити Хагиуда заявил, что японские власти нацелены на сохранение участия страны в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". В свою очередь генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что планируется продолжить тесное взаимодействие с частным сектором, чтобы защитить интересы отечественных компаний и обеспечить бесперебойные поставки СПГ.

Коити Хагиуда добавил, что "Сахалин-2" является важным проектом для стабильного обеспечения Японии газом и энергией. Он уточнил, что встретился с главой компании Mitsui&Co и попросил его согласиться на участие в новом операторе проекта – российской компании ООО "Сахалинская Энергия".