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2 августа 2022, 12:30

Северный поток, Stefan Sauer/dpa

Кандидат технических наук Александр Власов заявил, что и ФРГ, и Евросоюз заинтересованы в российском топливе, вследствие чего они вынуждены ремонтировать турбины и обходить введенные Западом санкции.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не подтвергать критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который позволил вернуть "Газпрому" турбину для "Северного потока", и отметил, что он оказывает услугу не Москве, а Евроспейскому союзу.

Александр Власов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заметил, что сложности в осуществлении поставок газа по "Северному потоку" возникли из-за ораничений западных государств, поэтому говорить, что "Газпром" решил нарушить контракт и устроить внеплановый энергетический кризис на европейской территории – бессмысленно и глупо.

Кандидат технических наук заметил, что если страны ЕС не будут обходить ограничения, они останутся без голубого топлива уже сегодня. Эксперт добавил, что российская сторона не собиралась кого-либо шантажировать газом, но для совместной работы и энергетической стабильности в будущем западным государствам придется выполнять все условия действующих контрактов.